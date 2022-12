Stem Frieda Hennin tot Krak van Wevelgem

Frieda Hennin (69) werkte haar hele carrière in ‘den textiel’.

Ze knipte stoffen, naaide, duizenden stuks. En ze blijft bezig: kledij herstellen, deelnemen aan het repaircafé… “Mijn mama verbleef jaren in wzc Sint-Jozef. Een paar keer per jaar maakte ik iets kleins om de kamerdeuren mee te versieren. Sinds enkele jaren verzorg ik in dienstencentrum Martha samen met Mia, die vorig jaar Krak-kandidaat was, de creanamiddagen. Daar kruipt heel wat werk in: een idee vinden, een probeersel maken, materiaal bestellen en zorgen dat we alles hebben voor de grote groep die erop afkomt – soms veertig mensen. Maar het is zo tof als de mensen tevreden naar huis gaan.” (HV)