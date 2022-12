Stem Freddy Denys tot Krak van Zedelgem

Freddy Denys (77) is al 65 jaar muzikant bij harmonie Kunst Na Arbeid. Destijds trad hij in de voetsporen van zijn vader-muzikant Camiel. Met of zonder saxofoon staat Freddy altijd klaar voor wat volksvermaak. Zo ook tijdens de Corneliusfeesten en de Sneukelroute. “Met muzikaal amusement verlicht ik ook al meer dan 25 jaar de zorgen van jonge patiënten op de kinderkankerafdeling van UZ Gent. Samen met Marnix Vermeulen vorm ik het olijke duo De Alfredo’s. Van de oprichter van het Kinderkankerfonds, doctor Yves Benoit, ontvingen we al lovende woorden.” Vanwege het gemeentebestuur kreeg Freddy Denys in 2012 de cultuurprijs toegekend. (HV)

Freddy Denys is genomineerd voor Krak van Zedelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

