Stem Fred Verhaeghe tot Krak van Waregem

Fred Verhaeghe won de Helleborus Award 2022, een prestigieuze prijs in de wereld van het bloemschikken.

“Dit is een erkenning waar ik heel trots op ben”, vertelt de 61-jarige kunstenaar. “Ik ben fier in het rijtje te staan waar Geert Pattyn, Stijn Simaeys en Yves Moerman ook in thuishoren. Ik won de prijs met een bloemstuk dat ik maakte 14 dagen voor mijn vrouw stierf. Het stuk heet ‘een gebroken hart’ en is gemaakt met helleborus en klaproos, haar lievelingsbloem. Het stuk kreeg nog een tweede leven bij haar afscheid en op Allerheiligen op haar graf. Het hart is onvolledig, ons leven nog niet af was.” Hadewyck De Volder stierf aan de gevolgen van MSA. Fred verzamelde de afgelopen jaren al meer dan 50.000 euro in voor neurologisch onderzoek.” (ELD)