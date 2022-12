Stem Frans Tytgat tot Krak van Damme

Ook op zijn zevenenzeventigste blijft ex-onderwijzer Frans Tytgat heel actief: voordrachten en gidsbeurten geven, verhalen en artikelen schrijven – onder meer in De Kleine Kroniek van Oostkerke – muziek maken, helpen bij tal van organisaties… Maar daar blijft het niet bij. Begin december ging hij voor de vijftigste keer als ‘hulpsint’ de kinderen van de vrije basisschool in Lapscheure bezoeken.

“Ik doe dat nog altijd erg graag en zolang ik kan, ga ik ermee door. Het is een groot plezier om de kindjes en de (groot)ouders een mooie dag en mooie herinneringen te bezorgen. De nominatie is heel leuk, maar ik doe het niet voor de eer of de aandacht, hoor. Ik blijf gewoon graag bezig.”

(PDV)