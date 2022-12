Stem Frans Mostaert tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Na het overlijden van Jacqueline Mostaert in 2020 nam haar broer Frans (75) de fakkel over bij Okra Bikschote. De gepensioneerd landbouwer twijfelde geen seconde en sleurde de seniorenvereniging door de coronacrisis. Met gemiddeld 44 kaarters en 16 petanquers is het nu een bruisende vereniging.

“Ik ben blij dat we ondanks de coronacrisis het aantal leden hebben kunnen behouden. Dat is niet alleen goed voor het dorp, maar zeker ook voor oudere mensen die dreigen in het isolement te komen. Ik doe het werk bij Okra trouwens niet alleen. We zijn een team met zeer goede leden. Eigenlijk verdienen ze allemaal een Kraknominatie.”

(TOGH)