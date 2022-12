Stem Franky Vanlokeren tot Krak van Moorslede

“Franky is iemand die mensen wil samenbrengen. Heel empathisch en behulpzaam”, beschrijven enkele vriendinnen de 60-jarige Franky die liever niet over zichzelf spreekt. “Franky is initiatiefnemer van Deizelstroate Kermesse, bestuurslid van de harmonie, de kaartclub, het rommelmarktcomité, het Rallycomité Slyps, lid van KWB-vinkenclub en zoveel meer. Franky werkt mee aan initiatieven en zet ook verschillende activiteiten op het getouw. Franky zorgt ervoor dat iedereen even zijn of haar zorgen kan vergeten en plezier beleeft. Het dorpsleven speelt een belangrijke rol in zijn leven en dat probeert hij in stand te houden. Franky wordt door iedereen gewaardeerd.”

