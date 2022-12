Stem Franky Debergh tot Krak van Diksmuide

Franky Debergh (66) werd genomineerd voor zijn inzet bij verschillende verenigingen. Hij is bestuurslid van de Kon. Harmonie Sint Cecilia in Keiem, bij NSB IJzerwacht Keiem, bij WTC de IJzertrappers, is lid van het bewonersplatform en lid van de culturele raad van Diksmuide. Daarnaast is hij nog lid bij tal van andere verenigingen en helpt hij mee met alles wat in Keiem georganiseerd wordt.

De reactie van Franky op zijn nominatie: “Ik ben flink geschrokken, ik had dat niet verwacht! Het verenigingsleven ligt mij na aan het hart en wat ik doe, doe ik met hart en ziel om Keiem te laten leven en om van Keiem een warm dorp te blijven maken.”

(ACK)