Stem Franklin Delanote tot Krak van Lo-Reninge

Franklin Delanote (77) uit Pollinkhove heeft een enorm lange staat van dienst binnen het plaatselijke verenigingsleven.

Hij was onder meer 45 jaar voorzitter van de feestcommissie Pollinkhove. Ook bij het Davidsfonds, de cultuurraad, de Landelijke Gilde en het VVV Lo-Reninge verdiende hij zijn sporen. Franklin is ook al 50 jaar zingend lid van het zangkoor Sint-Bart. Als lid van de kerkfabriek volgde hij dan weer de renovatie van de kerk op de voet en als bloeddonor was hij in vijftig jaar tijd goed voor 148 giften. “Ik heb mijn best gedaan”, besluit Franklin. “Nu hoop ik nog een tiental jaar met de vlag van de oud-strijders aanwezig te mogen zijn op herdenkingsplechtigheden.” (KVCL)