Stem Fran Vanseveren tot Krak van Tielt

Met haar naaiboeken in de reeks I love veroverde Fran Vanseveren (40) de voorbije jaren al de (naai)wereld, maar in maart pakte de schrijfster uit met haar eerste kinderboek: Mam, mag ik een tijger?.

Helemaal verrassend is haar switch naar kinderboeken niet. In een recent verleden werkte ze 15 jaar als redacteur bij Ketnet. Onlangs bracht ze samen met Kathleen Van Royen ook nog het boek Alles over sociale media, #vindikleuk uit. Ze is ondertussen ook bezig aan een bundel kinderverhalen. “Het liefste wat ik doe, is mensen blij maken. Dat ik dat met mijn boeken kan doen, stemt me heel tevreden. De mooiste erkenning is dat de kinderen de boeken graag lezen. Maar daarnaast is deze nominatie een mooie waardering voor mijn werk.” (SM)