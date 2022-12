Stem Filip Vanderbeke tot Krak van Meulebeke

Filip Vanderbeke (62) kent als geen ander het klappen van de toneelzweep. Hij repeteert straks zijn 37ste stuk.

Bij de acht toneelopvoeringen met De Koninklijke Sint-Michielsgilde, Beveren Roeselare werd hij reeds driemaal laureaat van het Landjuweel. Filip:” Als kleuter stond ik reeds op het podium samen met mijn opa die accordeonist was. Toen ik in contact kwam met Karel van Manderghesellen sloeg het vuur aan de lont. Jaren later ben ik overgestapt naar de KSMG in Beveren Roeselare. Dit is wellicht het kleinste theatergezelschap van ons land. Met Rust, Gras en Blackbird werden we driemaal laureaat van het Landjuweel. Hopelijk breien we hieraan een vervolg.” (LB)