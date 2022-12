Stem Filip Seynaeve tot Krak van Oostrozebeke

Voor Filip Seynaeve (57) uit de Kouterstraat is een leven zonder muziek ondenkbaar. Hij werkte in de financiële sector, maar vorig jaar maakte hij de overstap naar de muzieksector. “Muziek is echt mijn leven. Op mijn achtste begon ik aan een opleiding tot trompettist en ik ben sinds 1974 lid van de plaatselijke harmonie Sint-Cecilia, tot vandaag. Van 1999 tot 2007 was ik zelfs dirigent. Ik ben ook bestuurslid sinds 1988. Muziek is mijn leven en mijn grootste uitlaatklep. Daarnaast lees ik graag boeken in vreemde talen, speel ik tennis en ga ik graag joggen. Ik hou ook van reizen en vaak trek ik met mijn vrouw naar Kreta, waar ik een kleine olijfboomplantage uitbaat.” (CLY)

Filip Seynaeve is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

