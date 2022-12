Stem Filip Ledoux tot Krak van Tielt

De oorlog in Oekraïne laat ook Tieltenaar Filip Ledoux (53) niet onberoerd. Hij draagt maar wat graag zijn steentje bij aan de maatschappij.

Samen met zijn compagnon de route Marc Wittevrongel trok hij enkele keren met hulpgoederen naar Lublin, een Poolse stad nabij Oekraïne. “De oorlog in Oekraïne greep me enorm aan. Het was hartverwarmend om te zien hoe de stroom vluchtelingen werd opgevangen door de Poolse bevolking. Ik was hierdoor zodanig aangegrepen dat ik op een avond besloot om iets te doen voor deze mensen.” De Tieltenaar is maar wat fier op zijn nominatie als Krak van Tielt. “Ik voel me enorm vereerd. Het toont aan dat wat ik als vrijwilliger doe wordt opgemerkt door anderen. Dit geeft me een boost om verder te doen.” (KeMa)