Stem Filip Demuynck tot Krak van Wevelgem

Filip Demuynck (52) van de gelijknamige tapijtenzaak in de Moorselestraat zit niet stil en droomt al van nieuwe records.

“We hadden het interieur vernieuwd, de kelder omgetoverd tot toonzaal, de collectie vernieuwd en er eigen ontwerpen aan toegevoegd. Maar hoe krijg je die info bij een groter publiek? Met een recordpoging: de hoogste stapel tapijten ter wereld. Dit jaar haalden we zes en een halve meter. We denken aan een nieuwe poging in juni. En eind december starten we met Tapijt.com, waar je door een foto te nemen van je interieur kan zien welk tapijt best past. We zijn maar met drie, maar we blijven zoeken naar manieren om onze klanten nog beter te ondersteunen in hun keuze.”