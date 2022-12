Stem Filiep Leenknegt tot Krak van Moorslede

“Ik was verbaasd met de nominatie, maar de waardering doet wel deugd”, is Filiep (49) dankbaar. “Als een hecht team hebben we onze fietsreis naar de Mont Ventoux opgezet. In acht etappes hebben we ongeveer 1.200 km afgelegd. De opbrengst was bestemd voor Heuvelzicht, een school in Klerken voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs voor een 120-tal kinderen met een matige, ernstige en diepmentale handicap. We waren blij en trots dat we hen 11.500 euro konden overhandigen. Het werk dat deze mensen verrichten is ongelooflijk en superbelangrijk! Eigenlijk ben ik niet de ‘krak’, maar wel de mensen die dagelijks in de weer zijn voor deze kinderen.”

Filiep Leenknegt is genomineerd voor Krak van Moorslede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Filiep Leenknegt