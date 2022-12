Stem Femke Piette tot Krak van Koekelare

Ze is jong en ze weet wat ze wil: dansen en kids en jongeren leren discodansen en hiphoppen. Ze is 31 lentes jong en is Belgisch kampioene discodansen 2022. Ook haar levenspartner Kevin Gunst deelt die passie en dus besloten ze om op zoek te gaan naar een stekje in Koekelare waar ze hun passie kunnen overbrengen. En het is hen gelukt want in januari 2023 pakken ze na een eerste succesvolle lessenreeks uit met een nieuwe reeks discodansen. Femke was verrast toen we haar vertelden dat ze genomineerd was. “Dat is leuk nieuws om te horen”, reageert Femke. “Ik ga moeten nadenken over een online actie als de mensen mogen stemmen”, besluit ze. (EV)

Femke Piette is genomineerd voor Krak van Koekelare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

