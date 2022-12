Stem Evy Celen tot Krak van Zwevegem

Evy Celen (45) bracht een eerste kinderboek uit. Ze schreef het niet alleen, ook de aquarellen zijn van haar hand. “Lolo en het vliegende goudvisje verwijst naar Milo (13), het zoontje van mijn vriendin dat geboren werd met een hersenverlamming door een tekort aan zuurstof.”

“Milo kan niet lopen of praten of zelfstandig eten maar het is ongelooflijk welke positiviteit deze kanjer uitstraalt en hoeveel fantasie hij bezit! In dit verhaal ontmoet hij een vliegend goudvisje en samen reizen ze naar de maan. Wie het boek leest, begrijpt dat fantaseren een superkracht is en oplossingen kan geven waar anderen er geen meer zien.” Evy gaat langs in scholen om over Milo te vertellen. (DVZ)