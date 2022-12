Stem Evie Beyers tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Vijftien jaar lang was Evie Beyers (44) de gedreven medewerker van de gemeentelijke sportdienst, maar sinds september dit jaar heeft ze een nieuwe job bij Sport Vlaanderen als ondersteuner voor het meisjesvoetbal.

“Ik geef onder andere les in de Topsportschool in Brugge en Gent”, vertelt Evie. “Daarnaast ben ik nog steeds actief binnen Club Brugge als coördinator van Club YLA. Samen met ceo Guillian Preud’homme en manager Leo Van der Els bouwen we verder aan het professionaliseren van het vrouwenvoetbal. Daarnaast verzorg ik ook de voetbalschool van VK Langemark-Poelkapelle, waar jongens en meisjes de eerste stapjes in het voetbal zetten.”

(TOGH)