Stem Emiel Verstrynge tot Krak van Maldegem

Het voorbije jaar zette veldrijder Emiel Verstrynge (20) enkele topprestaties neer.

Zo werd hij eerste op het BK voor beloften in Middelkerke, tweede op het WK voor beloften in het Amerikaanse Fayetteville en Europees kampioen in Namen bij de beloften. Daarbovenop schreef hij begin september de vierdaagse rittenkoers Giro delle Regione Friuli Venezia Giulia op zijn naam. “De overwinning op het EK was voor mij echt het hoogtepunt”, vertelt Emiel, die sinds 1 maart van dit jaar prof is bij Alpecin-Deceuninck Development en in de winter met Crelan-Fristads het veld induikt. “Goede prestaties geven me veel voldoening en motiveren me om nog beter te doen.” (MIWI)