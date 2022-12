Stem Els Dezitter tot Krak van Zwevegem

Elsje Dezitter (57) werkt al twintig jaar in wzc Sint-Amand waar ze de cafetaria runt. Zoals een echte cafébazin is ze er verantwoordelijk voor het bestellen van de drank tot de bediening van de klanten. Elsje heeft duidelijk het hart op de juiste plaats, ze zet zich onder meer in voor tal van goede doelen.

“Het klopt dat ik heel sociaal ben, ik kom op voor de minder bedeelden en wil altijd mensen helpen die het nodig hebben. De mensen zien mij hier graag. We organiseren tal van acties waarbij al dan niet een deel van de opbrengst naar de bewoners van het wzc gaat. Mijn stokpaardje is de organisatie van het jaarlijkse feest naar aanleiding van De Warmste Week.” (DVZ)