Stem Els Beunens tot Krak van Deerlijk

Els Beunens (53) uit Sint-Lodewijk zet zich al vele jaren in voor een rist sociale doelen. “Voor mij is er niets mooiers dan mensen helpen”, zegt Els. Ze stond aan de wieg van Jong KAV (later tot Femma omgedoopt) en van de spellenclub De Speelveugels. Ze fungeert als zorgzame buur, trekt de werkgroep ‘Sinterklaasactie’ van het Sociaal Huis en is actief binnen de Minder Mobielen Centrale. Ook Ubuntu is haar niet vreemd. “Ik werk voor de Spelotheek en De Stroom, een vrijetijds- en vormingsdienst voor mensen met een beperking. Koken tijdens de jongerenvakanties van Kazou is nog een passie. Alles in het teken om een samenleving te creëren waar er plaats is voor iedereen.” (DRD)

Els Beunens is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Els Beunens