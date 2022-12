Stem Elke Vanbelle tot Krak van Oudenburg

In 2019 verliet Elke Vanbelle (36) haar thuisstad Brasschaat, familie en vrienden en haar job om de liefde te volgen naar Roksem. Intussen is ze getrouwd met Jens Jaecques en mama van Kas. Naast haar job in het onderwijs maakt Elke juwelen in bijberoep en geeft ze workshops. Dat gaf de aanleiding om in Oudenburg Family Fair te organiseren, een beurs voor jonge ondernemers. Ze organiseert nu ook geregeld netwerkmomenten. Zo is ze in korte tijd heel goed geïntegreerd in de Arnoldusstad, tot tevredenheid van alle jonge ondernemers. “Zondag 18 december organiseer ik met Tine Ameloot, Pieter Gilliaert en Steven Dewulf de wintereditie van Family Fair”, aldus Elke.

Elke Vanbelle is genomineerd voor Krak van Oudenburg Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Elke Vanbelle