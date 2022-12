Stem Elke Lamerant tot Krak van Poperinge

De 20-jarige Elke Lamerant werd genomineerd door haar mama Marleen, papa Jozef en zussen Mieke en Joke. “We zijn trots op wat ze allemaal doet en al gedaan heeft. In de coronaperiode begon ze met honderden hartjes te maken. Deze stopten we tijdens het wandelen in de brievenbussen. Mensen waren ons heel dankbaar voor dit kleine gebaar. Nu maakt ze macramé bandjes die je aan je sleutelbos kan hangen”, zegt Marleen. Elke glundert als ze op een podium mag staan. Ze zit in vele G-sportclubs en is junior prinses in de carnavalsvereniging voor mensen met een beperking De Mamboetjes. In BuSo De Pinker wordt ze ook met veel liefde omringd. “Elke fleurt al jaren ons leven op en ook dat van velen rondom haar en we willen haar iets teruggeven. We geven haar alle kansen.”

Elke Lamerant is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Elke Lamerant