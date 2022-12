Stem Elke De Bruyne tot Krak van Ruiselede

Elke (36) is afkomstig uit Knesselare en woont nu negen jaar in Ruiselede in de Kruisbergstraat. Ze is erg begaan met het lot van haar medemens.

Vorig jaar richtte ze de vzw Geen Drempel op, om jongeren en gepensioneerden te helpen in moeilijke situaties. “Twee keer per jaar organiseer ik een kledingbeurs, met kledij voor kinderen en volwassenen. Maandelijks kan ik zo aan een aantal mensen voedingspakketten uitdelen. Nu al gaat het om meer dan 20 gezinnen in penibele situaties. Hoe meer ruchtbaarheid aan mijn project gegeven wordt, hoe meer mensen we kunnen helpen. Dat de Weekbode me nomineert, steunt me in de overtuiging dat het project gewaardeerd wordt.” (RV)