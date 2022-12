Stem Elke Callewaert tot Krak van Ardooie

“Ik help zoveel mogelijk kinderen en jongvolwassenen in hun motorische, sociale en emotionele ontwikkeling”, vertelt judoka Elke Callewaert (34) die meermaals Belgisch Kampioen werd en les geeft zowel in de Vlaamse Trainersschool als het onderwijs waar ze het vak fysieke paraatheid geeft.

“Ik help zoveel mogelijk kinderen en jongvolwassenen in hun motorische, sociale en emotionele ontwikkeling”, vertelt judoka Elke Callewaert (34) die meermaals Belgisch Kampioen werd en les geeft zowel in de Vlaamse Trainersschool als het onderwijs waar ze het vak fysieke paraatheid geeft. Daarnaast neemt ze ook verschillende taken op zich in clubwerking. “Mijn passie voor sport daagt mij uit om mij steeds verder te verdiepen en te ontwikkelen. Erkenning krijgen voor wat je doet is uiteraard altijd fijn, maar daarvoor doe je het niet. Als vrijwilliger doe je veel achter de schermen en onbekend is onbemind. Vrijwilligers die zich inzetten voor onze maatschappij verdienen een applaus.” (RV)