Stem Elise Peperstraete tot Krak van Vleteren

Als rasechte boerendochter weet Elise (22) goed haar mannetje te staan. Al vijf jaar is ze bestuurslid bij KLJ Vleteren. Na haar studies kon ze meteen aan de slag bij de firma Boone Denkavit, als commercieel technisch vertegenwoordiger. Zij gaat de baan op om bij de landbouwers voeder te verkopen voor kalveren en biggen. “Landbouwer zijn is een mooie stiel, maar de boeren en vooral de jongeren zijn heel onzeker over hun toekomst. Dat hoor ik bijna overal waar ik kom”, zucht Elise. “Als lid van de Groene Kring Ieper-Poperinge weet ik maar al te goed dat er dringend moet geluisterd worden naar de bekommernissen van de landbouwers.” (RVL)

Elise Peperstraete is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Elise Peperstraete