Stem Elise De Gend tot Krak van Koekelare

Corona maakte ons leven er niet gemakkelijker op. Maar wie onverstoorbaar hard is blijven doorwerken om volwassenen, jongeren en kinderen volop kansen te geven is Elise De Gend (72), een artistieke duizendpoot bulkend van talent. Deze lieftallige dame is echt onvermoeibaar, horen we bij toneelliefhebbers, kunstenaars en vooral kids die artistiek bezig zijn en willen bijleren en hun inzichten verruimen. “Ja, ik ben echt verrast dat ik opnieuw genomineerd ben voor de titel van Krak”, reageert een lachende Elise spontaan. “Enkele jaren geleden ben ik al eens genomineerd geweest, maar heb dan de duimen moeten leggen”, besluit Elise, voorzitter van de cultuurraad. (EV)

Elise De Gend is genomineerd voor Krak van Koekelare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Elise De Gend