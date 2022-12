Stem Eline Dispersyn tot Krak van Damme

Eline Dispersyn (35), die met haar man en twee kindjes in Sijsele woont, werkt sinds 2010 bij vzw Oranje en sinds 2018 bij de dagbesteding van deze zorgorganisatie voor mensen met een beperking.

“Mijn taak bestaat uit buurtwerk en ateliers, onder andere koken, crea, zwemmen en netbal. In de zomer hebben we een bar bij jeugdhuis Loco, en er komen ontmoetingsmomenten in De Stek. Daarbij is de samenwerking met geëngageerde vrijwilligers heel belangrijk. Wat me zo aantrekt in dit werk, is de verbinding tussen buurtbewoners en deze mensen die ook kwaliteiten hebben en méér zijn dan hun beperking. Het is heel mooi dat dit met deze nominatie in de kijker wordt gezet.”

(PDV)