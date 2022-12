Stem Elien Verhulst tot Krak van Middelkerke

Na de titel te hebben gekregen vanCompagnon de la Toque Blanchevan de Orde van de 33 Meesterkoks eerder dit jaar, is chef-kok Elien Verhulst (24) winnaar geworden van de Pierre Wynants Trophy 2022. Als winnaar zal ze België vertegenwoordigen op de Europese Chef Challenge in Rimini Italië.

Elien werd geboren in Poperinge en was van kleins af dol op koken. Ze ging dan ook naar hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Na haar laatste stage in Marcus in Deerlijk, begon ze in 2017 te werken in de keuken van restaurant VLASS, van de ouders van haar vriend en sommelier Kenzo Lauwereins. “Ik ben enorm blij en vereerd met de nominatie”, reageert Elien. (PG)