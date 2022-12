Stem Elias Debackere tot Krak van Menen

Een spierbundel met een passie en een duidelijk doel. Rekkemnaar Elias Debackere (32) slaagde er niet alleen in de grensstad op de sportkaart te zetten, hij doet ook een worp naar een statuut als professioneel bodybuilder.

Ondertussen kan Elias terugblikken op een al indrukwekkend palmares. Zijn vitrinekast bulkt van de medailles en trofeeën, al is het vooral zijn roeping om komaf te maken met het stereotype beeld van de bodybuilder.

In de nasleep van de coronacrisis hielp hij mensen met het wegwerken van hun coronakilo’s en leverde hij sportbegeleiding via online sessies.

“Dankzij mijn nieuwe platform zal iedereen op maat gemaakte sportbegeleiding kunnen krijgen.”

Elias Debackere is genomineerd voor Krak van Menen

