Stem Eddy Lagaisse tot Krak van Waregem

Kapper Eddy Lagaisse kreeg in mei van het koninklijk instituut der Eliten van de Arbeid de gouden medaille.

“Ik werd ontvangen in het Koninklijk paleis”, vertelt de 69-jarige Waregemnaar. “Daarvoor is een weg van 11 jaar afgelegd. Het is een kapperswedstrijd die maar om de vijf jaar doorgaat. Elf jaar geleden behaalde ik brons, vijf jaar later het zilver, en nog eens zes jaar later het goud. Ik begon in 1972 als leerling in Kortrijk en werd toen verkozen tot beste leerling in België. Ondertussen nam ik deel aan wedstrijden in Hamburg, Keulen, Parijs, Brussel,… Een van mijn bekendste klanten is Will Tura. Ik leerde hem dertig jaar geleden kennen. Ondertussen is hij een vriend des huizes. Stoppen? Nee hoor, wat moet ik anders doen? Dit is mijn leven.” (ELD)