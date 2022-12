Stem Dries Delannoy tot Krak van Poperinge

Dries Delannoy (41) lijdt aan de spierziekte Strümpell-Lorrain. Samen met zijn partner Kim Courtens woont hij in Poperinge. “Op mijn 17de begon ik te sukkelen met mijn gezondheid. Ik had heel veel spierkrampen en jaar na jaar werden de klachten erger. Op mijn 22ste konden ze eindelijk de diagnose Strümpell-Lorrain vaststellen”, zegt Dries. In 2013 richtte Dries de vzw Viva La Fiesta op ten voordele van onderzoek naar en behandelingen van spierziekten. “Viva La Fiesta is mijn kindje en daardoor kan ik lotgenoten helpen. In mei 2023 bestaan we tien jaar. Als voorzitter ben ik fier dat we in die periode bijna 30.000 euro konden schenken aan het goede doel. Ik ben fier op deze nominatie, maar ook bijzonder fier op de dankbaarheid die ik al mocht ontvangen.”

Dries Delannoy is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

