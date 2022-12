Stem Donna Techel tot Krak van Poperinge

Donna Techel (29) is mama van Remco en Ella. Samen met haar partner Kevin Coget woont ze in Poperinge. Ze is de drijvende kracht achter Boxing Club Poperinge. “De club werd opgericht door mijn vader en ik wil, samen met mijn broers, zijn mooie werk kunnen verderzetten”, zegt Donna. “Ik ben in het verleden heel actief geweest als lid om te trainen. Voorlopig geef ik zelf training.” Donna is trainer, secretaris, supporter, verzorger aan de ring en zoveel meer. “Elk lid probeer ik persoonlijk te begrijpen en ik sta heel dicht in het leven van onze kampers. Ik ga mee naar elke wedstrijd, breng hen naar de weging en blijf tot ze klaar zijn om terug naar huis te gaan. Deze nominatie doet me veel, omdat ik er soms niet bij stil sta dat mensen opmerken wat ik allemaal doe.”

Donna Techel is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

