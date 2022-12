Stem Dominique De Ruyter tot Krak van Torhout

Dominique De Ruyter is blindgeboren en is gepassioneerd door muziek.

Dominique De Ruyter (31) woont in de Koolskampstraat. Hij is blindgeboren en werkt als aankoper in de autohandel van zijn ouders Stefan De Ruyter en Els Hindryckx. “Ik ben al mijn hele leven gebeten door de muziekmicrobe”, zegt hij. “Ik beleef muziek zowel passief als actief. Dat mag niet echt verbazing wekken, aangezien ik bij mijn geboorte één zintuig niet meekreeg: het zicht. Dat heeft me echter nooit belemmerd om zo normaal mogelijk te leven. Ik heb gewoon secundair onderwijs gevolgd, studeerde aan de hogeschool en vond werk. Ik speel graag gitaar en piano en hou van zingen. Dat resulteerde in een aantal eigen mini-albums en singles. Ik schreef ook een kleine poëziebundel. Ik maak vooral muziek, mijn grote passie. Ik had nooit durven te dromen om voor de Krak genomineerd te worden.”