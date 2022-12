Stem Dirk Supeene tot Krak van Hooglede

Dirk Supeene (63) uit Gits trotseert weer en wind om als gemachtigd opzichter voor een veiligere schoolomgeving te zorgen. Sinds zijn pensioen kun je hem drie dagen per week vinden aan Dominiek Savio en twee dagen per week aan Gits Platse.

Dirk Supeene (63) uit Gits trotseert weer en wind om als gemachtigd opzichter voor een veiligere schoolomgeving te zorgen. Sinds zijn pensioen kun je hem drie dagen per week vinden aan Dominiek Savio en twee dagen per week aan Gits Platse. ’” Ik voel me nuttig wanneer ik kan bijdragen aan een veilige schoolomgeving”, zegt Dirk. Hij hielp ook mee in het vaccinatiecentrum en is vrijwillig chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale en helpt bij toneel ‘t Amateurke in Gits bij het maken van de decors. Voorts rijdt hij met de motor als wegkapitein bij koersen, triatlons of Jumboruns. “Kortom ik heb voor elk vrijwilligerswerk een fluohesje”, lacht Dirk. (EVG)