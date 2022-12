Stem Dirk Dobbels tot Krak van Wervik

De Gapersfeesten in Geluwe waren in juli een groot succes. Met Gilwe 2.0 kwam er een nieuw bestuur in opvolging van het Gaperscomité. Voorzitter Dirk Dobbels (72) nam afscheid, maar liep heel tevreden door de straten. Dirk Dobbels was er al bij van het eerste uur. Het was lang geleden dat het toenmalige NCMV het initiatief nam. “Ik sta daar niet bij stil, maar het is beter dat dan slagen krijgen”, reageert Dirk met een kwinkslag op zijn nominatie. “Ik had een heel druk leven met de slagerij en 32 jaar de uitbating van landhuis De Kleine Prins. Ik ben nog altijd voorzitter van het straatcomité Beselarestraat en lid van Kiwanis Golden Club en de Slagersbond Menen en omliggende.” (EDB)

Dirk Dobbels is genomineerd voor Krak van Wervik Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

