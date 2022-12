Stem Diede Lemey tot Krak van Tielt

De 26-jarige Diede Lemey, die haar eerste voetbalstapjes bij KFC Aarsele en KFC Meulebeke zette, werd in mei verkozen tot Doelvrouw van het Jaar in de prestigieuze Serie A.

Met negen clean sheets en amper 24 tegengoals in 22 matchen waren haar statistieken bij Sassuolo dan ook indrukwekkend.

De Aarseelse maakte ondertussen de overstap naar het hyperambitieuze Fortuna Sittard, waar ze samen met onder meer de West-Vlaamse Red Flames Tessa Wullaert en Féli Delacauw de Nederlandse top moet bestormen. “Na twee nederlagen in de eerste twee matchen bleef de ploeg ondertussen foutloos, met een knappe derde plaats als gevolg.”

Diede Lemey is genomineerd voor Krak van Tielt

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



Stem op Diede Lemey