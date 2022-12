Stem Didier Decoene tot Krak van Gistel

Gewezen militair en autohandelaar Didier Decoene (61) brengt al sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hulpgoederen naar het getroffen land. Intussen trok hij al vijf keer oostwaarts met onder meer voeding en medische hulpmiddelen. “In principe ga ik tussen kerst en oudejaar, of ten laatste in de eerste week van januari, opnieuw naar Oekraïne. En met hulp van mijn vriendenkring en serviceclub Kiwanis staat in de derde week van januari een zevende trip gepland. Waarom ik het blijf doen? Omdat het moet. Hulp blijft hoognodig. Als ik mensen kan helpen, dan doe ik dat. Gelukkig kan ik rekenen op verschillende lokale weldoeners en sponsors.” (TVA)

