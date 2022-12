Stem Dennis Bouwens tot Krak van De Haan

Dennis Bouwens (51) zet tijdens de zomermaanden de traditie van de Boules de Berlin op het strand van De Haan voort. Dit jaar was het de 60ste verjaardag van het familiebedrijfje Boules de Berlin Louis.

“Het is erfgoed dat ik in stand wil houden. Mijn ouders zijn dat gestart in De Haan, ik ben er in opgegroeid en ik vind het een eer dat ik de traditie van mijn ouders kan verderzetten. Ik doe dat samen met mijn dochters, misschien volgen zij mij ooit wel op. Zij verkopen de boules op het strand”, vertelt Dennis, die als cultuurbeleidscoördinator werkt bij gemeente De Haan. “Ik had het totaal niet verwacht dat ik genomineerd zou zijn voor de Krak.”

(LB)