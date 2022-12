Stem Déborah Giampietro tot Krak van Mesen

Déborah is afkomstig uit het Antwerpse Baarle-Hertog. Ze is getrouwd met Jokim Soetaert (32). Ze wonen sinds een vijftal jaar in de Armentiersstraat en hebben drie kinderen: Cédric (6), Célestine (3) en op 14 november kwam Emile erbij. Déborah is actief in het oudercomité van de VBS in Mesen en ze speelt dwarsfluit bij de fanfare.

“Ik vind de persoonlijke contacten heel belangrijk”, zegt Déborah. “Als huisvrouw heb ik kostbare tijd om er te zijn voor de mensen. Al is het voor een babbel, aan de schoolpoort of onderweg. Zo merk je noden op waar je kan op inspelen. In het oudercomité is het handig als je veel kinderen en ouders kent. De fanfare is voor mij pure ontspanning, plezier maken met de gemaakte contacten”, vertelt ze.

(API)