Stem Debbie Driessens tot Krak van Blankenberge

Debbie Driessens (23) duwt mee aan de kar van het jeugdbeleid in Blankenberge. Ze zetelt sinds haar 14de in de jeugdraad en is verantwoordelijk voor het jeugdhuis.

“Door corona kenden we een kleine dip maar dankzij een betrokken team vrijwilligers zijn we dat te boven gekomen.” Haar nominatie draagt ze dan ook op aan het volledige vrijwilligersteam van Jeugdhuis De Leute. “Ik had deze nominatie niet verwacht, maar ik voel mij er wel door vereerd. Het is fijn om bezig te zijn met de jeugd, maar bovenal is het een plezier om samen met hen resultaten te boeken. In de loop der jaren zijn er in het jeugdhuis ook al veel mooie vriendschappen ontstaan.”