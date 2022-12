Stem Davide Asta tot Krak van Knokke-Heist

De uit Sicilië afkomstige chef-kok Davide Asta (33) van restaurant Gellius vlak bij het station van Knokke kreeg dit jaar de onderscheiding van Beste Italiaans restaurant buiten Italië.

“Ik werkte eerst in restaurant Gellius in Oderzo, tot chef Alessandro Breda me vroeg om in Knokke in een project te stappen samen met een vriend van hem, de Knokse galeriehouder Gian Carlo Piretti, die ook al een Italiaans restaurant runde”, vertelt Davide. “Ik kreeg de verantwoordelijkheid om de keuken naar een hoger niveau te tillen. Ik ben tevreden dat alle inspanningen hun vruchten hebben afgeworpen. En het is ook tof dat jullie met de Krak gastronomische prestaties naar waarde schatten.”

(PDV)