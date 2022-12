Stem David Van Steenkiste tot Krak van Beernem

David Van Steenkiste (34), die zich als herborist jarenlang ontfermde over de kruidentuin van Hertog Jan, het restaurant van Gert De Mangeleer, is ondernemer en focust zich op duurzame en ecologische producten.

Hij lanceerde aanvankelijk verticale plantentorens, een project waarbij hij steun kreeg van Marc Coucke. Later dit jaar lanceerde hij groene kaviaar als alternatief voor reguliere kaviaar en pakte hij uit met veganistische snacks van groenten en fruit. “Ik ontving voor mijn werk een prijs in de non-foodcategorie van Gault&Millau. Dat was een hoogtepunt en een eer. Ik probeer verder te gaan op mijn elan en zoek bijzondere Europese en duurzame producten.” (AVH)