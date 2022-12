Stem David Maenhout tot Krak van Knokke-Heist

David Maenhout (47) viel de geweldige eer te beurt om jurylid te zijn bij de finale van de Chocolate Masters op het Salon du Chocolat in Parijs.

“Het is een enorme erkenning voor de producten van de allerhoogste kwaliteit waar we voor bekend staan”, aldus David die eerder werd uitgeroepen tot Ambassadeur voor de Belgische chocolade door Barry-Callebaut. “Als Ambassadeur maak ik deel uit van een wereldwijd netwerk van toppers in hun vak met als doel het promoten van Belgische chocolade, ondersteuning in productontwikkeling en delen van kennis”, aldus David die door Gault&Millau werd uitgeroepen tot allereerste Chocolatier van het Jaar.

(DM)