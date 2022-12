Stem Claude Vansteenbrugge tot Krak van Anzegem

Claude Vansteenbrugge (68) werd in Anzegem geboren en woont nu in Waregem. Als student startte hij in 1972 als amateur-dj en vanaf 1976 bouwde hij dit semi-professioneel uit, parallel met zijn carrière als elektronicus. In januari 2022 werd hij echter getroffen door de ernstige oogziekte ‘tunnelzicht’. Hierdoor kwam er noodgedwongen een einde aan zijn dj-activiteiten. De ideale gelegenheid om de draad weer op te pikken leek de vijftigste verjaardag van DJ Clo-Clo. “Op 29 oktober werd ‘The 20-th Century Party’ in ‘t Park te Tiegem een groot succes met maar liefst 420 dansende mensen. We hebben de smaak opnieuw te pakken.” (GV)

Claude Vansteenbrugge is genomineerd voor Krak van Anzegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Claude Vansteenbrugge