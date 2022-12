Stem Cindy Janssen tot Krak van Roeselare

In november stampte Cindy Het Pakjesparadijs uit de grond. Iedereen die een cadeautje nodig heeft voor een speciale gelegenheid, maar daar zelf geen financiële middelen voor heeft, kan aankloppen bij Cindy. Met behulp van donaties stelt zij een pakje op maat van de ontvanger samen. Dat doet ze terwijl ze zelf worstelt met een posttraumatische stressstoornis, waardoor interactie met onbekenden een grote drempel vormt. “De dankbaarheid van de mensen is goud waard. Recent kon ik meer dan 60 Sinterklaaspakjes uitdelen. Die ouders zijn zó blij dat ze ondanks de moeilijke tijden toch het schoentje van hun kind kunnen vullen. Het motiveert mij om verder te doen. Dat ik nu ook nog genomineerd ben als Krak komt als een grote verrassing, ik word er zelfs een beetje emotioneel van.” (PS)

Cindy Janssen is genomineerd voor Krak van Roeselare

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



