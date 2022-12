Stem Christophe Quartier tot Krak van Staden

Christophe Quartier (56) begon eind jaren 80 deel te nemen aan triatlons.

“In 1996 werkte ik mijn eerste volledige triatlon af”, vertelt Christophe. “Ik stopte een tijd met competitie en begon in ’99 met duatlon waarin ik een provinciale titel behaalde.” Christophe kreeg nadien met een serieuze knieblessure en later met een kraakbeenblessure af te rekenen. Doorzetter Christophe kwam echter terug als triatleet en behaalde tal van schitterende resultaten met als uitschieters zilver op het wereldkampioenschap lange afstand 2021 en brons en een vierde stek op het Europees kampioenschap in respectievelijk 2017 en 2018. In 2011 haalde hij brons op het Europees kampioenschap duatlon. (BCH)