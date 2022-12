Stem Christine Beheydt tot Krak van Vleteren

Christine Beheydt (67) woont met haar man Jos Delanote in de Wulvestraat in Woesten. Als hobbyfotograaf neemt ze elke dag een foto van een mooie plek of persoon in Vleteren en post die dan op haar Facebook of Instagram. “Tijdens de coronaperiode ben ik begonnen met ‘Vleteren in beeld’ te brengen. Ik spring op mijn fiets of ga wandelen en wat ik tegenkom onderweg leg ik vast met mijn fototoestel. Ieder dag een andere foto die ik dan deel met mijn vrienden. Ik heb al dingen ontdekt in Vleteren waarvan ik het bestaan niet wist, zo verrassend. En het moet zijn dat mijn foto’s goed zijn want vanaf 2023 ben ik fotograaf voor de gemeente Vleteren.” (RVL)

Christine Beheydt is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

