Stem Christel Vervenne tot Krak van Koksijde

“In 2014 organiseerden we de eerste Levensloop voor Stichting tegen Kanker”, zegt Christel Vervenne (53). “Ik heb mij altijd geëngageerd omdat ik sterk geloof in de medische wetenschap. Dankzij wetenschappelijk onderzoek en toenemende kennis kunnen steeds meer levens gered worden. Tijdens de negen Levenslopen die we organiseerden, zamelden we meer dan 800.000 euro in. Samen met vechters, vrijwilligers, teams en medewerkers vormen we één familie. Mijn nominatie wil ik opdragen aan mijn Levensloop-comité. Zonder hen was mij dit nooit gelukt. Nu geef ik de fakkel door en doe ik een oproep naar mensen die Levensloop verder willen dragen.” (MVO)

Christel Vervenne is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

