Stem Chris Vyncke tot Krak van Wingene

Chris Vyncke (53) is zelfstandig schrijnwerker, maar hij zet zich ook in bij toneelkring De Totetrekkers en bij de muziekorganisatie Pigs On The Moon. “Ik ben al 25 jaar bestuurslid bij De Totetrekkers en ben er de handige harry. Ik timmer het decor in elkaar en plaats het podium en de tribune. Naast het timmeren en het toneel ben ik een echte muziekfanaat.”

“Samen met nog drie vrienden richtten wij Pigs On The Moon op. Jaarlijks brengen wij muziek van grote namen naar de Europahal in Tielt en ik help mee organiseren. Ik bedoel daarmee tribute concerten van Pink Floyd, Fleetwood Mac, Supertramp, Bruce Springsteen, The Cure… Er komt heel wat werk bij kijken.” (NS)