Stem Chiara Roegiers tot Krak van Maldegem

Chiara (24) is afkomstig uit Sleidinge, maar woont nu in de Hoogebranddreef in Kleit.

In de hogeschool in Gent behaalde ze haar bachelor in de zorgkunde en zorgmanagement. Chiara vond na haar studies snel werk in het AZ Alma in Eeklo. “De eerste maanden werkte ik als verpleegster op de afdeling Algemene Geneeskunde. Omdat ik een band wil kunnen opbouwen met de patiënten vroeg en kreeg in mijn plaats op de Dialyseafdeling. Op die afdeling zijn het altijd dezelfde patiënten die twee- of driemaal per week naar de afdeling komen voor drie tot vier uur. Het is aan ons om hen daar zo goed mogelijk te begeleiden. Zo bouw je een nauwere band op.” (LV)